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Назван возможный мотив убийства экс-главы киргизской диаспоры Екатеринбурга
13:38
Фото: zpress.kg
По версии следствия, преступление могло быть совершено из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами.
Региональное СУ СКР по факту убийства возбудило уголовное дело.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП, продолжая поиск свидетелей и опрос возможных очевидцев, анализируются записи камер видеонаблюдения, заявил Валерий Горелых, возглавляющий пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.
Ранее стало известно о гибели бизнесмена Камчыбека Каримова, который в прошлом являлся руководителем Свердловской областной общественной организации "Кыргызстан-Урал". Бывшего главу киргизской диаспоры уральской столицы убили накануне утром. Каримов был застрелен неизвестными в одном из микрорайонов Екатеринбурга.
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