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Назван возможный мотив убийства экс-главы киргизской диаспоры Екатеринбурга


13:38
Назван возможный мотив убийства экс-главы киргизской диаспоры ЕкатеринбургаФото: zpress.kg

По версии следствия, преступление могло быть совершено из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами.

Региональное СУ СКР по факту убийства возбудило уголовное дело.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП, продолжая поиск свидетелей и опрос возможных очевидцев, анализируются записи камер видеонаблюдения, заявил Валерий Горелых, возглавляющий пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее стало известно о гибели бизнесмена Камчыбека Каримова, который в прошлом являлся руководителем Свердловской областной общественной организации "Кыргызстан-Урал". Бывшего главу киргизской диаспоры уральской столицы убили накануне утром. Каримов был застрелен неизвестными в одном из микрорайонов Екатеринбурга.

Автор: Злата Богатова

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