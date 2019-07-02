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Роспотребнадзор: В некоторых регионах ВИЧ заражены более 1% населения
13:01
Фото: vk.com
В течение последних трех лет количество российских регионов, которые охвачены эпидемией ВИЧ, возросло более чем на 40%, свидетельствуют данные статистики.
При этом подавляющее большинство заразившихся россиян — люди возраста 30–50 лет.
Как следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", которые Роспотребнадзор направил в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, на сегодняшний день в тринадцати регионах России вирусом иммунодефицита человека заражены свыше 1% жителей.
В тридцати пяти регионах РФ доля жителей, которым официально поставлен диагноз ВИЧ, на текущий момент превышает 0,5%. При этом 70% россиян, у которых заболевание обнаружили в течение прошлого года, являются экономически активными людьми, их возраст - от тридцати до пятидесяти лет, пишут российские СМИ, цитируя документ.
В Роспотребнадзоре указывают на рост относительно небольших город, где уровень зараженности ВИЧ уже превышает средние показатели по стране в два-четыре раза. В частности, это такие населенные пункты как Березники, Верхний Уфалей, Орск, Североуральск и Тольятти.
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