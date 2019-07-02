|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Башкирии найдены кости древнего шерстистого носорога
12:42
Фото: wikifur.com
Открытие было сделано местными биологами, которые сплавлялись по реке Ай.
В общей сложности ученые геопарка "Янган-Тау" обнаружили свыше десяти фрагментов костных останков древних животных, передает агентство "Интерфакс-Поволжье".
Как рассказала кандидат биологических наук Полина Полежанкина, принимавшая участие в сплаве по башкирской реке Ай, в числе наиболее интересных для изучения находок - кости древнего шерстистого носорога. Представители этого древнего вида обитали на территории различных регионов современной России, в том числе, Башкирии.
Видовая принадлежность остатков, которые смогли отыскать башкирские ученые, будет определена палеонтолог Дмитрием Гимрановым. Предполагается, что старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрРАН прибудет в геопарк "Янган-Тау" в середине июля.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|