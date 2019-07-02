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В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека, шесть пострадали


00:41
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека, шесть пострадалиФото: АГН "Москва" / Мобильный репортер

В числе тех, кто с травмами был доставлен в больницу - четверо детей, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. По данным РИА Новости, около дома No 33 по Кутузовскому проспекту столкнулись четыре машины, включая такси, водитель которого погиб на месте от полученных ранений.

Жертвами аварии стали два человека, в том числе, женщина врач, которая, предположительно, являлась виновницей смертельного ДТП. Трое ее дочерей, находившиеся в машине, которой управляла мать, попали в больницу. По словам родственников, дети получили серьезные травмы.

В больницу также была экстренно доставлена бабушка девочек, которая самостоятельно прибыла на место аварии. Как стало известно, женщине стало плохо, вероятно, из-за проблем с сердцем.

Отмечается, что предполагаемая виновница ДТП на Кутузовском проспекте была врачом. Погибшая женщина была из высокообразованной семьи медиков и трудилась по специальности, рассказали родственники.

По данным столичного ГУВД, женщина, управлявшая машиной KIA, ехала в сторону МКАД. Около дома 30/32 она допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с двумя автомобилями.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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