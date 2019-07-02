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Установлена личность напавшего на блокпост в Чечне
2.7.2019 23:39
Фото: pmo.ee
Причастным к инциденту, в результате которого погиб сотрудник полиции, оказался уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев.
Злоумышленника, вооруженного ножом и гранатой, полицейские ликвидировали на месте.
Опознан мужчина, атаковавший блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Как завил глава республиканского МВД Руслан Алханов на совещании в правительстве, к инциденту причастен уроженец населенного пункта Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев.
ЧП случилось накануне, 1 июля. На сотрудников полиции напал мужчина, вооруженный ножом, ранив одного силовика. Затем преступник бросил гранату, которая взорвалась в месте, где не представляла угрозы полицейским. Нападавшего ликвидировали на месте ответным огнем.
Погибший по дороге в больницу 32-летний полицейский являлся сотрудником временной оперативной группировки органов и подразделений (ВОГОиП) МВД России. Силовика командировали в Чечню из Кузбасса.
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