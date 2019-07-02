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В Иркутской области до 18 человек увеличилось число погибших при наводнении
2.7.2019 22:25
Фото: rtr-vesti.ru
По последним официальным данным, 17 местных жителей пока числятся без вести пропавшими, заявил руководитель региона Сергей Левченко.
На своей странице в Instagram губернатор Иркутской области со ссылкой на МЧС сообщил о гибели из-за паводка 18 человек.
Ранее региональные власти и экстренные службы сообщали о четырнадцати погибших. Судьба тринадцати на тот момент оставалась неизвестной.
Иркутская область с 25 июня продолжает оставаться во власти циклона, из-за которого в регионе шли сильные дожди. Совпав с таянием снегов в горах Восточного Саяна, обильные осадки спровоцировали масштабное подтопление.
На сегодняшний день подтоплены более четырех тысяч домов в более чем сорока населенных пунктах региона. За последние сутки МЧС при активном содействии добровольцев успело откачать воду из почти 800 подворий.
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