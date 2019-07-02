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В Испании обокрали членов правящей семьи Катара
2.7.2019 20:57
Фото: bovpg.net
Преступление было совершено в одной из гостиниц Барселоны в Каталонии, рассказывает газета La Vanguardia.
Обстоятельства инцидента сейчас устанавливают местные правоохранители.
Как стало известно, злоумышленники смогли пробраться в гостиничный номер, который был членами правящей семьи Катара. ЧП случилось в минувшую субботу, 29 июня, в одном из наиболее фешенебельных отелей каталонской столицы. Преступникам удалось взломать сейф и украсть лежавшие там ценные вещи, в частности, дорогие ювелирные украшения и часы известных марок. По предварительным данным, стоимость похищенного составляет около тридцати тысяч евро.
По версии местных следователей, злоумышленники прекрасно знали, в чей номер они проникли. Преступление было тщательно подготовлено, отмечают испанские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах Каталонии.
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