|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Канаде на регате погиб гонщик спортивного глиссера
2.7.2019 16:54
Фото: blogspot.com
Жертвой смертельной аварии, которая произошла во время ежегодной регаты "Тысяча островов" в Канаде, стал 31-летний Матью Дау.
Молодой человек выступал за провинцию Квебек.
Скоростное судно попало в аварию, когда в провинции Онтарио проводился один из квалификационных заездов. Моряки соревновались на реке Святого Лаврентия, где их глиссеры разгонялись до скорости 225 км/ч, пишут канадские СМИ.
Администрация регаты уже выразила соболезнования родственникам и близким Дау. Какие-либо подробности инцидента, в результате которого был смертельно травмирован один из участников регаты, организаторы пока не сообщают.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|