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В Канаде на регате погиб гонщик спортивного глиссера


2.7.2019 16:54
В Канаде на регате погиб гонщик спортивного глиссераФото: blogspot.com

Жертвой смертельной аварии, которая произошла во время ежегодной регаты "Тысяча островов" в Канаде, стал 31-летний Матью Дау.

Молодой человек выступал за провинцию Квебек.

Скоростное судно попало в аварию, когда в провинции Онтарио проводился один из квалификационных заездов. Моряки соревновались на реке Святого Лаврентия, где их глиссеры разгонялись до скорости 225 км/ч, пишут канадские СМИ.

Администрация регаты уже выразила соболезнования родственникам и близким Дау. Какие-либо подробности инцидента, в результате которого был смертельно травмирован один из участников регаты, организаторы пока не сообщают.

Автор: Злата Богатова

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