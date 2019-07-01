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В Кабуле в результате теракта погибли шесть человек, более 100 ранены


1.7.2019 23:25
В Кабуле в результате теракта погибли шесть человек, более 100 раненыФото: sapo.mz

По уточненным данным, которые приводит МВД Афганистана, жертвами террористической атаки стали шесть человек. В числе погибших - двое сотрудников полиции.

Ранения различной тяжести получили более ста человек, отметили в ведомстве.

По информации правоохранительных органов, к инциденту в Кабуле причастны боевики радикального движения "Талибан" (деятельность группировки ранее была признана экстремистской и официально запрещена в РФ).

ЧП случилось в самом центре города, на территории дипломатического квартала. После того, как террористы подорвали заминированную грузовую машину, в 16 полицейском округе, неподалеку от здания логистического центра Минобороны страны была слышна стрельба.

Силовикам удалось ликвидировать пять экстремистов, заявили представители МВД Афганистана.

Автор: Злата Богатова

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