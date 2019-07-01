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В Петербурге более 30 человек отравились шавермой
1.7.2019 22:49
Фото: vkusnaja-zhisn.ru
На сегодняшний день в больницах Северной столицы находятся двадцать шесть пострадавших.
Как заявили представители регионального Роспотребнадзора, после посещения кафе "Евро Кебаб" у пациентов был диагностирован "сальмонеллез".
По данным агентства "Интерфакс", у всех пациентов, пострадавших после употребления шавермы в указанном заведении, диагноз был подтвержден по результатам анализов. По факту случившегося Роспотребнадзор уже проводит проверку.
В администрации Калининского района Северной столицы пояснили, что первые пострадавшие начали обращаться в медицинские учреждения еще вечером минувшей субботы, 29 июня.
В ходе начатой проверки в кафе уже было выявлено нарушение санитарных норм. Кроме того, сотрудники не смогли предоставить необходимые документы. В связи с инцидентом работа кафе была приостановлена.
Отмечается, что в числе отравившихся - пятнадцать студентов Политехнического университета. В состав шавермы, которую все они ранее покупали в "Евро Кебаб", входила курица, овощи и чесночный соус собственного производства. Как оказалось, именно в этом соусе и выявлена сальмонелла.
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