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В Индонезии задержали главаря крупнейшей в Азии террористической группировки
1.7.2019 13:27
Фото: courrierinternational.com
По данным местных правоохранителей, Пара Виджаянто объявили в розыск еще шестнадцать лет назад - вскоре после серии масштабных террористических атак. Жертвами серии инцидентов стали свыше двухсот человек, в том числе более полутора сотен иностранцев.
Лидера экстремистской группировки "Джамаа Исламия", которая на сегодняшний день является самой крупной в Азии, поймали в Бекаси.
Как пишет местное издание The Straits Times, Пару Виджаянто задержали в минувшую субботу, 29 июня, когда он находился в своем доме в городе Бекаси (спутник столицы Индонезии). Со ссылкой на местную полицию сообщается, что в ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме холодное оружие и запрещенные материалы - литературу и видеозаписи. Какие-либо другие подробности осуществленной силовиками операции пока не приводятся.
Виджаянто был объявлен в розыск еще в 2003 года, когда его заподозрили в причастности к нескольким террористическим атакам, включая нападение на Бали в 2002 году. Жертвами серии преступлений стали свыше двухсот человек, большинство из которых являлись иностранными гражданами.
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