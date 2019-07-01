Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Индонезии задержали главаря крупнейшей в Азии террористической группировки

1.7.2019 13:27

Фото: courrierinternational.com



По данным местных правоохранителей, Пара Виджаянто объявили в розыск еще шестнадцать лет назад - вскоре после серии масштабных террористических атак. Жертвами серии инцидентов стали свыше двухсот человек, в том числе более полутора сотен иностранцев.



Лидера экстремистской группировки "Джамаа Исламия", которая на сегодняшний день является самой крупной в Азии, поймали в Бекаси.



Как пишет местное издание The Straits Times, Пару Виджаянто задержали в минувшую субботу, 29 июня, когда он находился в своем доме в городе Бекаси (спутник столицы Индонезии). Со ссылкой на местную полицию сообщается, что в ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме холодное оружие и запрещенные материалы - литературу и видеозаписи. Какие-либо другие подробности осуществленной силовиками операции пока не приводятся.



Виджаянто был объявлен в розыск еще в 2003 года, когда его заподозрили в причастности к нескольким террористическим атакам, включая нападение на Бали в 2002 году. Жертвами серии преступлений стали свыше двухсот человек, большинство из которых являлись иностранными гражданами.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 127

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18:32 Жертвами пожара на глубоководном аппарате стали 14 российских моряков

Жертвами пожара на глубоководном аппарате стали 14 российских моряков 11:52 На жителя Приморья напал тигр

На жителя Приморья напал тигр 02:36 Калининградских врачей обвиняют в убийстве новорожденного ради статистики

Калининградских врачей обвиняют в убийстве новорожденного ради статистики 1.7.2019 23:25 В Кабуле в результате теракта погибли шесть человек, более 100 ранены

В Кабуле в результате теракта погибли шесть человек, более 100 ранены 1.7.2019 22:49 В Петербурге более 30 человек отравились шавермой