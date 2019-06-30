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Эрдоган: суд по делу Хашкаджи должен состояться в Турции
30.6.2019 23:09
Фото: ynet.co.il
Как заявил турецкий лидер, саудовскому руководству, включая наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, в ходе расследования следует предоставить сведения о всех, кто может быть причастен к зверской расправе над журналистом.
По словам президента Турции, суд по делу об убийстве Джамаля Хашкаджи необходимо организовать в его стране, ведь журналист погиб в Стамбуле.
При этом Тайип Эрдоган отметил, что в недавно опубликованном докладе ООН в полной мере раскрываются все детали произошедшего. Президент Турции выразил уверенность в том, что международная организация, как и Соединенные Штаты будут пристально отслеживать развитием ситуации. Турецкий лидер говорил на эту тему в ходе итоговой пресс-конференции саммита G20, который проходил в японской Осаке.
Ранее глава США Дональд Трамп заявил о том, что причастность наследного принца Саудовской Аравии к убийству не доказана. Так американский лидер прокомментировал доклад, подготовленный ООН.
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