Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп: Виновность саудовского наследного принца в убийстве Хашкаджи не доказана

29.6.2019 21:18

Фото: businessinsider.com



Поделившись своим мнением на этот счету, президент Соединенных Штатов также отметил плотное сотрудничество Вашингтона с руководством Саудовской Аравии.



На эту тему Дональд Трамп говорил на пресс-конференции, которая состоялась по итогам двухдневного саммита Группы двадцати в японской Осаке.



Глава Белого дома прокомментировал материалы, которые не так давно подготовила спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар. В частности, она заявила о том, что имеются основания говорить о причастности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.



По словам Дональда Трампа, он "чрезвычайно зол и недоволен" из-за того, что такие события вообще могли происходить в саудовской дипмиссии в Турции. Однако на сегодняшний день виновность саудовского наследного принца в убийстве Хашкаджи не доказана, подчеркнул президент Соединенных Штатов.



Напомним, в Эр-Рияде, прокомментировав отчет спецдокладчика международной организации, заявили о множестве противоречий. Как заявил министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр, спецдокладчик лишь собрала различные сведения, появлявшиеся в прессе. Вместе с тем, только государственные судебные органы должны осуществлять независимое расследование, и лишь оно может считаться легитимным.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:33 В пострадавшую от паводка Иркутскую область прибыл Владимир Путин

В пострадавшую от паводка Иркутскую область прибыл Владимир Путин 29.6.2019 22:16 Украинские военные минируют территорию в районе Счастья

Украинские военные минируют территорию в районе Счастья 29.6.2019 16:30 Путин: Мэй жестко ставила вопросы по «делу Скрипаля»

Путин: Мэй жестко ставила вопросы по «делу Скрипаля» 29.6.2019 13:39 Меркель прокомментировала недавнее недомогание

Меркель прокомментировала недавнее недомогание 29.6.2019 12:25 Глава МИД Испании объяснил свои слова о России