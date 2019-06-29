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Трамп: Виновность саудовского наследного принца в убийстве Хашкаджи не доказана


29.6.2019 21:18
Трамп: Виновность саудовского наследного принца в убийстве Хашкаджи не доказанаФото: businessinsider.com

Поделившись своим мнением на этот счету, президент Соединенных Штатов также отметил плотное сотрудничество Вашингтона с руководством Саудовской Аравии.

На эту тему Дональд Трамп говорил на пресс-конференции, которая состоялась по итогам двухдневного саммита Группы двадцати в японской Осаке.

Глава Белого дома прокомментировал материалы, которые не так давно подготовила спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар. В частности, она заявила о том, что имеются основания говорить о причастности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

По словам Дональда Трампа, он "чрезвычайно зол и недоволен" из-за  того, что такие события вообще могли происходить в саудовской дипмиссии в Турции. Однако на сегодняшний день виновность саудовского наследного принца в убийстве Хашкаджи не доказана, подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Напомним, в Эр-Рияде, прокомментировав отчет спецдокладчика международной организации, заявили о множестве противоречий. Как заявил министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр, спецдокладчик лишь собрала различные сведения, появлявшиеся в прессе. Вместе с тем, только государственные судебные органы должны осуществлять независимое расследование, и лишь оно может считаться легитимным.

Автор: Злата Богатова

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