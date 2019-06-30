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В Аргентине открылся Клуб друзей Крыма


30.6.2019 22:41
В Аргентине открылся Клуб друзей КрымаФото: livejournal.com

Предполагается, что участники будут проводить встречи на регулярной основе и организовывать разнообразные культурные мероприятия, передает ТАСС.

Торжественная церемония в честь открытия клубе состоялась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в аргентинской столице Буэнос-Айресе.

Филиал в Аргентине стал первым представительством Клуба друзей Крыма на территории Южной Америке. По словам организаторов, участники будут заниматься развитием общественных и культурных связей между Аргентиной и Республикой Крым.

Предполагается, что участники нового объединения также предстоит обеспечивать российских соотечественников сведениями о том, как сейчас складывается жизнь на полуострове, о происходящих там событиях.

Автор: Злата Богатова

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