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В Аргентине открылся Клуб друзей Крыма
30.6.2019 22:41
Фото: livejournal.com
Предполагается, что участники будут проводить встречи на регулярной основе и организовывать разнообразные культурные мероприятия, передает ТАСС.
Торжественная церемония в честь открытия клубе состоялась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в аргентинской столице Буэнос-Айресе.
Филиал в Аргентине стал первым представительством Клуба друзей Крыма на территории Южной Америке. По словам организаторов, участники будут заниматься развитием общественных и культурных связей между Аргентиной и Республикой Крым.
Предполагается, что участники нового объединения также предстоит обеспечивать российских соотечественников сведениями о том, как сейчас складывается жизнь на полуострове, о происходящих там событиях.
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