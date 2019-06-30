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В Ленобласти подростка подозревают в убийстве прохожего из-за замечания
30.6.2019 21:04
Фото: v-moldove.ru
Юноша отправлен под домашний арест, передает ТАСС.
Как рассказали представители регионального СУ СКР, преступление было совершено в минувшую пятницу, 28 июня.
В Ленинградской области суд отправил под домашний арест 15-летнего юношу, который оказался фигурантом уголовного дела об убийстве. Как сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СКР, подростка ранее задержали на территории населенного пункта Лесколово (Всеволожский район).
По версии следствия, юноша несколько раз ударил ножом случайного прохожего, когда мужчина решил сделать ему замечание. В результате пострадавший умер от полученных ранений.
Следственные органы по факту убийства уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Официальное обвинение юноше пока предъявлено не было, отметили в ведомстве.
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