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В Ленобласти подростка подозревают в убийстве прохожего из-за замечания


30.6.2019 21:04
В Ленобласти подростка подозревают в убийстве прохожего из-за замечанияФото: v-moldove.ru

Юноша отправлен под домашний арест, передает ТАСС.

Как рассказали представители регионального СУ СКР, преступление было совершено в минувшую пятницу, 28 июня.

В Ленинградской области суд отправил под домашний арест 15-летнего юношу, который оказался фигурантом уголовного дела об убийстве. Как сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СКР, подростка ранее задержали на территории населенного пункта Лесколово (Всеволожский район).

По версии следствия, юноша несколько раз ударил ножом случайного прохожего, когда мужчина решил сделать ему замечание. В результате пострадавший умер от полученных ранений.

Следственные органы по факту убийства уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Официальное обвинение юноше пока предъявлено не было, отметили в ведомстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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