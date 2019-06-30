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Нино Катамадзе заявила, что больше не будет петь в России
30.6.2019 19:02
Фото: tele.ru
Поддержав митингующих в Тбилиси, грузинская певица Нино Катамадзе выразила намерение в будущем отказаться от выступлений в России.
Несколько дней назад артистка пела в Москве, после чего на нее обрушилась волна критики со стороны грузинской общественности.
После выступления на фестивале "Усадьба Jazz", который состоялся на прошлой неделе в российской столице, Нино Катамадзе пришлось столкнуться со шквалом негатива. Отреагировав на критику со стороны грузинского общества, певица заявила о том, что больше не намерена петь в России.
Выступление в Москве было последним, написала Катамадзе в своем фейсбуке. При этом артистка выразила поддержку требованиям демонстрантов, которые продолжают акции протеста, добиваясь отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.
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