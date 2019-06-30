|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США при крушении самолета погибли три человека
30.6.2019 14:28
Фото: simrussia.com
Авиакатастрофа произошла на Аляске, пишут американские СМИ.
По предварительным данным, в результате крушения легкомоторного самолета выжил лишь один человек.
В момент ЧП на борту воздушного судна, разбившегося в районе озера Терн, находился пилот и трое пассажиров. Местные спасательные службы приступили к поиску погибших, передает телевизионный канал KTUU.
Выжить в катастрофе смогла лишь одна женщина. С тяжелыми ранениями ее доставили в больницу. Врачи оценивают состояние пациентки как критическое.
Информации о причинах крушения пока нет. Предположительно, пилот мог допустить столкновение со скалой. Специалисты выясняют обстоятельства ЧП.
Ранее легкомоторное воздушное судно пропало с радаров в Доминикане. На борту самолета - четыре человека.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|