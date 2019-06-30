|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Магнитогорске потушен пожар на Центральной городской ярмарке
30.6.2019 14:08
Фото: livejournal.com
По данным регионального главка МЧС, угрозы для близлежащих территорий во время пожара зафиксировано не было.
К настоящему времени огонь ликвидирован полностью, заявили в ведомстве.
Пожар в торговых павильонах начался минувшей ночью. По данным спасательного ведомства, общая площадь возгорания на территории Центральной городской ярмарки в Магнитогорске (Челябинская область) составила не менее 2300 кв. метра.
Ликвидировав открытое горение, пожарные приступили к проливке и разбору конструкций, которые были повреждены огнем. Отмечается, что угрозы для близлежащих территорий в результате ЧП не возникало, а дым не представлял риска здоровью местного населения.
Сведений о причинах возгорания в одном из крупнейших в городе торгово-развлекательных комплексов, который расположен в самом центре Магнитогорска, около Вечного огня и цирка, пока не поступало.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|