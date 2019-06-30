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В Магнитогорске потушен пожар на Центральной городской ярмарке


30.6.2019 14:08
В Магнитогорске потушен пожар на Центральной городской ярмаркеФото: livejournal.com

По данным регионального главка МЧС, угрозы для близлежащих территорий во время пожара зафиксировано не было.

К настоящему времени огонь ликвидирован полностью, заявили в ведомстве.

Пожар в торговых павильонах начался минувшей ночью. По данным спасательного ведомства, общая площадь возгорания на территории Центральной городской ярмарки в Магнитогорске (Челябинская область) составила не менее 2300 кв. метра.

Ликвидировав открытое горение, пожарные приступили к проливке и разбору конструкций, которые были повреждены огнем. Отмечается, что угрозы для близлежащих территорий в результате ЧП не возникало, а дым не представлял риска здоровью местного населения.

Сведений о причинах возгорания в одном из крупнейших в городе торгово-развлекательных комплексов, который расположен в самом центре Магнитогорска, около Вечного огня и цирка, пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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