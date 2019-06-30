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Перенесший инсульт Николай Носков готовится к возвращению на сцену
30.6.2019 12:41
Фото: mama-likes.ru
О творческих планах 63-летнего артиста, у которого около двух лет назад возникли серьезные проблемы со здоровьем, рассказал российский продюсер Виктор Дробыш.
По словам композитора, на сегодняшний день Николаю Носкову удалось практически полностью восстановиться после инсульта, он снова поет.
Как сообщает портал "7 Дней", перенесший инсульт Николай Носков готовится к возвращению на сцену. Информация о планах артиста поступила от музыкального продюсера и композитора Виктора Дробыша.
Поклонники скоро вновь смогут увидеть артиста, который практически оправился после инсульта и планирует вернуться к активной творческой деятельности. Предполагается, что сольное выступление Николая Носкова состоится в конце 2019 года, пояснил продюсер.
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