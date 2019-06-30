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В Канаде застрелены двое мужчин, еще один ранен
30.6.2019 01:53
Фото: livejournal.com
ЧП случилось в Торонто, пишут канадские СМИ.
Полицейские приступили к расследованию по факту гибели двух человек. Личные данные мужчин, которые были застрелены в северо-западной части канадского Торонто, пока не разглашаются в интересах расследования.
Со ссылкой на источники в местной полиции телевизионный канал Global News передает о том, что инцидент произошел в одном из многоквартирных домов. Один из раненых от полученных повреждений погиб на месте, второй скончался позже в медицинском учреждении.
Спустя некоторое время в больницу за помощью обратился еще один раненый мужчина. По версии следствия, он пострадал в результате того же инцидента. Личные сведения о погибших и раненом пока не разглашаются в интересах расследования.
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