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Женская сеть myJulia.ru
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Названы самые сексуальные нации
29.6.2019 23:09
Фото: globalsib.com
Наташа Королева
Рейтинг был составлен по заказу туристического агентства путешествий Big Seven Travel.
Как оказалось, самыми сексуальными эксперты сочли украинцев - представители именно этой национальности возглавили перечень.
В рейтинг самых сексуальных наций планеты также вошли десятки других национальностей. Места распределялись по результатам социологического опроса.
Как отмечали респонденты, украинцы обладают удивительной внешностью и поэтому часто достигают больших успехов в шоу-бизнесе, а также становятся признанными моделями. На втором месте оказались датчане. Участники опроса признавались, что им хорошо запомнились такие звезды как Бригитта Нильсен и Вигго Мортенсен.
В число лидеров вошли аргентинцы, бразильцы и филиппинцы. Россияне заняли в этом списке лишь 33-ю строку.
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