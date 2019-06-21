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В Саудовской Аравии отреагировали на доклад ООН по делу Хашкаджи
21.6.2019 02:23
Фото: nbntv.me
В Эр-Рияде указали на многочисленные противоречия, которые содержатся в заявлении спецдокладчика международной организации.
Выводы по делу о гибели Джамаля Хашкаджи прокомментировал министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр, передает ТАСС.
Как подчеркнул представитель руководства Саудовской Аравии, в опубликованном ООН докладе лишь повторяются сведения, которые ранее уже были опубликованы различными СМИ. Вместе с тем, в документе, который был подготовлен спецдокладчиком ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, содержится множество противоречий.
Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр отметил, что в докладе изложены "безосновательные обвинения". От лица властей королевства он подчеркнул, что лишь государственные судебные органы имеют право осуществлять независимое расследование, которое будет считаться легитимным. При этом представитель официального Эр-Рияда решительно отверг все "попытки втянуть в этот процесс руководство нашей страны, вывести дело из компетенции саудовского правосудия", как и оказывать на него какое-либо влияние.
Ранее ООН призвала руководство Саудовской Аравии признать ответственность за убийство журналиста. Как указывалось в 100-страничном докладе, который был составлен по результатам шестимесячного расследования, имеются свидетельства, которые внушают доверие и указывают на возможную причастность к убийству Джамаля Хашкаджи высокопоставленных лиц. В их числе - наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, подчеркнула в своем отчете спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар. Документ был опубликован в Женеве в минувшую среду, 19 июня.
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