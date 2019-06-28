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Супруга эмира Дубая, сбежавшая в ФРГ с миллионами долларов, хочет развода
18:13
Фото: zajenata.bg
По данным СМИ, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн забрала с собой детей - одиннадцатилетнюю дочь и семилетнего сына.
Сбежав в Германию, она уже запросила убежище, а также инициировала бракоразводный процесс.
Как сообщает британский таблоид Sun, супруга премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны. С собой она взяла детей и огромную сумму денег - не менее 39 миллионов долларов. Отмечается, что принцесса, оказавшись в Европе, уже успела попросить убежища и подала документы на развод.
Побег жены высокопоставленного чиновника спровоцировал настоящий дипломатический кризис, утверждается в публикации. Отношения между властями ОАЭ и Германией осложнились из-за того, что премьер-министр потребовал от администрации Берлина немедленно выдать ему супругу-беглянку и детей. Но немецкая сторона категорически отказалась.
Ранее правозащитники из организации Human Rights Watch обратились к руководству ОАЭ с требованием указать местонахождение дочери правителя Дубая, 32-летней принцессы Латифы бинт Мухаммед Аль Мактум. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что девушка пыталась совершить побег из страны, но ее вернули и насильственно удерживают на родине.
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