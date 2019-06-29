|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Выпущена новая песня Уитни Хьюстон
29.6.2019 17:29
Фото: segretodonna.com
Как сообщает журнал Rolling Stone, речь идет о кавере на композицию Higher Love, автором которой является известный британский музыкант Стив Уиндвуд.
Оригинальная песня была представлена публике в 1986 году.
Уитни Хьюстон записала свою версию этой композиции еще в 1990 году. Предполагалось, что песня будет включена в третий альбом артистки I’m Your Baby Tonight. Однако продюсеры отказались от этой идеи - певица на тот момент уже была слишком популярной, чтобы исполнять композиции других музыкантов, сочли они.
В результате запись тогда выпустили лишь в качестве бонус-трека в Японии, рассказал журналистам американский продюсер Клайв Дэвис, который долгое время был другом и даже духовным наставником Уитни Хьюстон.
Уитни Хьюстон в феврале 2012 года в номере одной из гостиниц Беверли-Хиллз. Артистке было лишь сорок восемь лет.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|