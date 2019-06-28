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В Узбекистане во время движения развалился аттракцион: погибла девушка


28.6.2019 23:51
В Узбекистане во время движения развалился аттракцион: погибла девушкаФото: vk.com

ЧП случилось сегодня днем в парке Джизака, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Авария, в результате которой погибла девушка 1999 г.р., произошла на аттракционе "Летающая тарелка".

Как заявили представители Генпрокуратуры Узбекистана, которая уже объявила о начале проверки по факту ЧП, от полученных ранений девушка скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело. В ходе начатого расследования установлено, что сегодня в 12:05 по местному времени (10:05 по Москве) сломалась одна из рукояток. Движущаяся часть механизма аттракциона вместе с людьми, находившаяся в тот момент на высоте около семи метров, упала на землю.

Отмечается, что в кабинке аттракциона, введенного в эксплуатацию в марте этого года, сидели восемь человек. О том, пострадали ли в результате аварии другие посетители парка, официальные источники пока не уточняют.
 



Автор: Злата Богатова

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