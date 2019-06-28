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В Узбекистане во время движения развалился аттракцион: погибла девушка
28.6.2019 23:51
Фото: vk.com
ЧП случилось сегодня днем в парке Джизака, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Авария, в результате которой погибла девушка 1999 г.р., произошла на аттракционе "Летающая тарелка".
Как заявили представители Генпрокуратуры Узбекистана, которая уже объявила о начале проверки по факту ЧП, от полученных ранений девушка скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело. В ходе начатого расследования установлено, что сегодня в 12:05 по местному времени (10:05 по Москве) сломалась одна из рукояток. Движущаяся часть механизма аттракциона вместе с людьми, находившаяся в тот момент на высоте около семи метров, упала на землю.
Отмечается, что в кабинке аттракциона, введенного в эксплуатацию в марте этого года, сидели восемь человек. О том, пострадали ли в результате аварии другие посетители парка, официальные источники пока не уточняют.
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