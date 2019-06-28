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Под Ульяновском трое полицейских стали жертвами ДТП
28.6.2019 23:38
Фото: vk.com
Смертельная авария произошла на территории Новомалыклинского района, где столкнулись легковая и грузовая автомашины.
По данным местного главка МВД, инцидент случился на 124 километре федеральной трассы "Ульяновск - Димитровград - Самара".
Неподалеку от населенного пункта Елховый Куст водитель автомобиля "Лада Калина", потеряв управление, допустил выезд на встречную полосу. Там машина врезалась в грузовик ДАФ, который был припаркован на обочине.
В результате аварии на месте от полученных ранений скончались водитель и двое пассажиров "Калины". Двое пострадавших доставлены в больницу.
Как сообщил на своей странице в соцсети пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Тимофей Гончарук, жертвами ДТП стали трое сотрудников правоохранительных органов. Полицейские возвращались из командировки из Нижнего Новгорода в Самару.
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