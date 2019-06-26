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В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
13:51
Фото: fednews.ru
Переговоры лидеров Российской Федерации и Соединенных Штатов продолжались в течение почти полутора часов.
В ходе официальной встречи, которая состоялась на полях "двадцатки", Владимир Путин и Дональд Трамп успели обсудить широкий круг важных вопросов.
Как отметили вскоре после завершения переговоров в Белом доме, американский и российский президенты говорили о ситуации в Венесуэле, Иране, Сирии и на Украине.
Комментируя встречу Владимира Путина и Дональда Трампа представители официального Вашингтона подчеркнули, что улучшение двусторонних отношений отвечает интересам не только обоих государств, но и всего мира.
Встреча Владимира Путина и его американского коллеги продолжалась в течение одного часа двадцати минут, информирует ТАСС.
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