Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Осаке прошла встреча Путина и Трампа

13:51

Фото: fednews.ru



Переговоры лидеров Российской Федерации и Соединенных Штатов продолжались в течение почти полутора часов.



В ходе официальной встречи, которая состоялась на полях "двадцатки", Владимир Путин и Дональд Трамп успели обсудить широкий круг важных вопросов.



Как отметили вскоре после завершения переговоров в Белом доме, американский и российский президенты говорили о ситуации в Венесуэле, Иране, Сирии и на Украине.



Комментируя встречу Владимира Путина и Дональда Трампа представители официального Вашингтона подчеркнули, что улучшение двусторонних отношений отвечает интересам не только обоих государств, но и всего мира.



Встреча Владимира Путина и его американского коллеги продолжалась в течение одного часа двадцати минут, информирует ТАСС.



Автор: Злата Богатова

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