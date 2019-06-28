Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Тольятти убит руководитель бойцовского клуба «Ахмат»

28.6.2019 22:46

Фото: vk.com



В Самарской области застрелен Илья Тягун, являвшийся директором спортивного клуба "Ахмат" в Тольятти, передает агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на региональное СУ СКР сообщается, что ЧП случилось накануне вечером, 27 июня.



Тело мужчины 1982 г.р. было найдено около дома No 37 по улице Калмыцкой в центре Тольятти. Причиной смерти стали огнестрельные ранения, отметили в ведомстве.



В ряде источников также появились сообщения о том, что к убийству Ильи Тягуна может быть причастен житель Центрального района Тольятти Азиз Хидиров. Нападающий местной любительской хоккейной лиги в прошлом уже был судим за вымогательство, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. Полиция разыскивает 34-летнего подозреваемого.



Вместе с тем, представители бойцовского клуба не подтверждают причастность к организации погибшего в Тольятти Ильи Тягуна. Как информирует пресс-служба клуба, филиал еще не был юридически зарегистрирован, поэтому не имел официального руководителя. Отмечается, что клуб начал деятельность около двух недель назад.



Автор: Злата Богатова

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