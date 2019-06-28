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В Вене найдено тело второго погибшего при взрыве в жилом доме


28.6.2019 21:47
В Вене найдено тело второго погибшего при взрыве в жилом домеФото: newsfrol.ru

Ранее экстренные службы столицы Австрии сообщили об обнаружении погибшей женщины.

Поисково-спасательные мероприятия продолжаются. По данным местных властей, под завалами могут оставаться люди, число которых устанавливается.

Мощный взрыв прогремел в самом центре Вены в минувшую среду, 26 июня. В результате ЧП здание было частично разрушено. Взрыв был настолько мощным, что выбило стекла в соседних зданиях. В качестве основной версии причин сейчас рассматривается утечка бытового газа.

Как передает австрийское издание Kurier, по уточненным данным, пострадали четырнадцать человек.

Спасатели, работающие на месте происшествия, ранее нашли под завалами тело 29-летней женщины. Сегодня стало известно о том, что количество жертв инцидента возросло до двух.

Пожарные отмечают, что на данный момент числятся пропавшими по меньшей мере три человека. Находились ли они в здании во время взрыва, выясняется.

Автор: Злата Богатова

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