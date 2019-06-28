Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Вене найдено тело второго погибшего при взрыве в жилом доме

28.6.2019 21:47

Фото: newsfrol.ru



Ранее экстренные службы столицы Австрии сообщили об обнаружении погибшей женщины.



Поисково-спасательные мероприятия продолжаются. По данным местных властей, под завалами могут оставаться люди, число которых устанавливается.



Мощный взрыв прогремел в самом центре Вены в минувшую среду, 26 июня. В результате ЧП здание было частично разрушено. Взрыв был настолько мощным, что выбило стекла в соседних зданиях. В качестве основной версии причин сейчас рассматривается утечка бытового газа.



Как передает австрийское издание Kurier, по уточненным данным, пострадали четырнадцать человек.



Спасатели, работающие на месте происшествия, ранее нашли под завалами тело 29-летней женщины. Сегодня стало известно о том, что количество жертв инцидента возросло до двух.



Пожарные отмечают, что на данный момент числятся пропавшими по меньшей мере три человека. Находились ли они в здании во время взрыва, выясняется.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 28.6.2019 23:51 В Узбекистане во время движения развалился аттракцион: погибла девушка

В Узбекистане во время движения развалился аттракцион: погибла девушка 28.6.2019 23:38 Под Ульяновском трое полицейских стали жертвами ДТП

Под Ульяновском трое полицейских стали жертвами ДТП 28.6.2019 22:46 В Тольятти убит руководитель бойцовского клуба «Ахмат»

В Тольятти убит руководитель бойцовского клуба «Ахмат» 28.6.2019 22:14 В Кордове из-за жары скончался подросток

В Кордове из-за жары скончался подросток 28.6.2019 21:03 В самолете президента Бразилии нашли 39 кг кокаина