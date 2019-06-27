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Грузинская диаспора просит Путина восстановить авиасообщение
21:32
Фото: fotocdn.net
Текст обращения, адресованного главе российского государства, опубликован на официальном сайте организации.
Грузинская диаспора в России обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой возобновить авиасообщение между странами.
Как подчеркивается в тексте открытого письма, некие определенные силы заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать обстановку в Грузии, а также испортить и осложнить двусторонние отношения Тбилиси и Москвы.
По словам авторов, "диаспора с тревогой следила за взаимными обвинениями". Как показал опыт последней четверти века, наиболее тяжелые последствия грозят простым людям, а вовсе не политикам. И в этот раз опасения не были беспочвенными - российские власти отреагировали на провокации в Грузии, приостановив авиаперевозки.Решение о запрете в письме назвали "тяжелыми санкциями".
Напомним, несколько дней назад президент РФ Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с возвращением россиян мз Грузии, а также запретил отечественным авиакомпаниям рейсы в эту страну, начиная с 8 июля 2019 года.
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