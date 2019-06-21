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Путин отдал поручение вернуть россиян из Грузии
21.6.2019 23:34
Фото: livejournal.com
Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время решить вопрос с возвращением граждан РФ, которые сейчас остаются на территории Грузии. Ранее президент запретил отечественным авиакомпаниям рейсы в эту страну, начиная с 8 июля 2019 года.
Президент РФ Владимир Путин отдал кабмину поручение об обеспечении возвращение домой россиян, которые в настоящее время находящихся в Грузии, а также багажа туристов. Решение было принято на фоне крайне обострившейся внутриполитической обстановки в этом государстве. Кроме того, 8 июля 2019 года вступает в силу запрет на пассажирские перевозки из России в Грузию.
Меры распространяются и на туристические компании, которым запрещается предлагать россиянам визиты в Грузии вплоть до соответствующего распоряжения. Координировать все действия с грузинскими властями предстоит внешнеполитическому ведомству.
Накануне вечером в Тбилиси началась массовая акция протеста, организованная местной оппозицией. После того, как демонстранты попытались взять штурмом здание парламента, силовики применили для разгона толпы спецсредства. В ходе беспорядков пострадали десятки человек.
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