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В ДРК при обрушении шахты погибли 36 человек
28.6.2019 20:01
Фото: thenational.ae
Под завалами могут оставаться люди, на месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция, передает РИА Новости.
Погибшие шахтеры вели добычу в карьере нелегально, заявили представители местных властей.
Трагедия произошла на территории провинции Луалаба, которая расположена в южной части Демократической республики Конго (ДРК). По последним данным, жертвами обрушения шахты стали не менее тридцати шести человек.
Как заявил губернатор провинции Ришар Муйеджа Мангес Манс, он крайне опечален поступающими известиями. Приходится практически каждую неделю хоронить мертвых в Луалаба, хотя местные власти призывают отказаться от попыток вести нелегальные раскопки в этом карьере.
Глава местной администрации подчеркнул, что горнодобывающая компания KCC, которой принадлежит обвалившаяся шахта, после случившегося может прекратить деятельность в регионе, а это негативно скажется на местной экономике.
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