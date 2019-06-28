|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Утвержден список животных, запрещенных к содержанию
28.6.2019 19:34
Фото: stuttgarter-zeitung.de
Соответствующий документ был подписан российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Постановление, которое утверждает перечень животных, запрещенных к содержанию, уже появилось на официальном портале кабмина.
Как указано в этом документе, официальный запрет охватывает животных, которые могут представлять потенциальную опасность для их владельцев. Кроме того, он распространяется на представителей видов, которые в неволе могут просто погибнуть из-за существенных перемен в условиях обитания. Вошедшие в данный перечень животные сгруппированы в тридцать три отряда (подотряда) в рамках восьми классов (земноводные, млекопитающие, пресмыкающиеся и др.).
В постановлении также указано, что в случае приобретения животного, относящегося к списку, до 1 января 2020 года, владелец может продолжать содержать его, пока питомец не умрет естественной смертью.
Не так давно в Финляндии вступил в силу официальный запрет на содержание, продажу и даже рекламу так называемых волкособов. Гибридов волка и собаки, которые были заведены в качестве домашних животных ранее, разрешено содержать, пока они не скончаются.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|