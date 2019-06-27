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На западе Франции неизвестный устроил стрельбу перед мечетью
14:34
Фото: gordonua.com
Вскоре после инцидента мужчина был найден мертвым. Со ссылкой на источники в полиции Бреста отмечается, что нападавший покончил с собой около собственного автомобиля.
Личность злоумышленника и его мотивы устанавливаются.
В результате стрельбы, которая произошла во французском городе Брест, пострадали по меньшей мере два человека. Раненым потребовалась госпитализация. Как сообщает телевизионный канал BFM, в числе тех, кто был доставлен в больницу - имам мечети.
Инцидент случился накануне, 27 июня, примерно в 16:30 по местному времени (17:30 по Москве). Неизвестный начал стрелять около мечети в квартале Понтанезен, после чего скрылся. Через несколько часов предполагаемый злоумышленник был найден мертвым. По предварительным данным, он мог совершить суицид.
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