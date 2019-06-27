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На Ямале ищут маленьких детей, ушедших в тундру
27.6.2019 13:48
Фото: kievka-shkola2.ru
По словам руководителя аварийно-спасательной группы "Ямалспаса" Максима Никифорова, заблудившимся детям шесть и восемь лет.
Сразу после того, как стало известно о ЧП, были начаты поиски. В мероприятиях предполагается задействовать вертолет, который уже направился в район, где пропали дети.
Как передает агентство "Интерфакс-Урал", двое маленьких детей покинули родительский чум и ушли в тундру. После того, как они не вернулись домой, родственники обратились за помощью в экстренные службы.
ЧП случилось на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. В поисковой операции, которая была незамедлительно начата после сигнала об исчезновении ребят, предполагается задействовать вертолет.
По словам руководителя аварийно-спасательной группы "Ямалспаса" Максима Никифорова, летательный аппарат уже вылетел из города Тарко-Сале. Пилоты совершат посадку в населенном пункте Самбург, где на борт поднимется проводник, хорошо знакомый с местностью, где пропали дети.
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