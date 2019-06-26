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В Вене 10 человек пострадали в результате мощного взрыва
26.6.2019 23:48
Фото: sapo.io
В результате ЧП были частично обрушены несколько этажей жилого дома, передают зарубежные СМИ.
По предварительным данным, серьезно пострадали по меньшей мере десять человек, несколько остаются под завалами.
Со ссылкой на местную пожарно-спасательную службу австрийские СМИ пишут о том, что состояние четырех пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
На месте происшествия продолжается разбор завалов. Предположительно, под рухнувшими конструкциями здания могут оставаться люди. Точное их количество сейчас выясняется.
По словам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что выбило стекла в соседних зданиях. В качестве основной версии причин сейчас рассматривается утечка бытового газа.
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