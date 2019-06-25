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ПАСЕ отклонила поправку, которая предлагала лишить РФ полномочий
19:06
Фото: podrobnosti.ua
Как заявила председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, на рассмотрение организации ранее были внесены корректировки.
Речь в них шла о том, чтобы лишить полномочий российскую делегацию.
По словам Лилиан Мори Паскье, такого рода "поправка является неприемлемой", ведь она меняет смысл всего остального текста. В результате ПАСЕ отклонила поправку, которая предлагала лишить РФ полномочий. Вторую поправку аналогичного содержания по итогам голосования отвергли депутаты.
В ПАСЕ были внесены две поправки к проекту резолюции, которые отменяли возвращение полномочий россиянам. По данным РИА Новости, предложения заключались в том, чтобы вообще вычеркнуть из проекта указание о предоставлении полномочий. Подавались поправки депутатами из Украины и стран Прибалтики.
Представители российской делегации накануне заявили о том, что намерены ожидать официального подтверждения полномочий. Лишь после этого они будут работать дальше.
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