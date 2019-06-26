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Пропавшие в Коми рыбаки погибли
26.6.2019 18:56
Фото: rl0.ru
Спасатели извлекли из воды тела трех мужчин, которые ранее пропали на территории Усинского района Коми.
По данным МЧС, сигнал в экстренные службы поступил от представителей местного населения, которые заметили в акватории реки Печоре погибших рыбаков.
Все трое пропавших рыбаков были найдены мертвыми, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства по региону.
Как стало известно, тело первого из мужчин местные жители обнаружили еще в минувший понедельник, 24 июня. Вскоре был замечен и второй рыбак. Утром следующего дня прибывшие к месту ЧП спасатели, извлекли из воды тело третьего мужчины.
ЧП случилось 20 июня, когда 31-летний житель деревни Акись Усинского района в компании брата и приятеля отправился на рыбалку. Спустя несколько дней тело мужчины было найдено в одном из притоков Печоры.
Следственные органы приступил к проверке по факту гибели рыбаков.
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