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Полотно Караваджо продали до начала торгов
26.6.2019 18:25
Фото: bijutsutecho.com
Предполагалось, что знаменитую картину "Юдифь и Олоферн" выставят на аукцион во Франции, однако полотно было вычеркнуто из числа лотов еще до начала торгов. Как стало известно, работу итальянского художника было решено продать частному коллекционеру.
По данным Tribune de l'Art, картину, автором которой предположительно является знаменитый живописец Италии Караваджо, предполагалось продать с молотка 27 июня. Однако за несколько дней до начала аукциона частное лицо выразило готовность приобрести шедевр.
Со ссылкой на представителей аукционного дома Labarbe отмечается, что полотно "Юдифь и Олоферн" предварительно оценивалось в 100-150 миллионов евро. Сколько именно отдал ценитель искусства, пожелавший купить картину до торгов, не уточняется. Не названо и имя обладателя полотна. Известно лишь, что шедевр в скором времени будет вывезен за пределы Франции.
Полотно, созданное по одноименному библейскому сказанию, в 2014 году было совершенно случайно обнаружено на чердаке одного из старых домов в Тулузе. Спустя пару лет картина получила статус объекта национального достояния. Однако власти Франции так и решили вопрос о выделении средств на ее покупку каким-либо государственным музеем.
В итоге после истечения положенного срока был снят официальный запрет на вывоз картины из Франции. Сразу же стало известно о том, что полотно будет выставлено на торги, намеченные на конец июня.
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