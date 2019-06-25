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Жителя Дагестана, перечислившего террористам 2 млн рублей, приговорили к 8 годам колонии
14:40
Фото: sledcom.ru
Приговор по этому делу вынес сегодня в Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд, передает агентство "Интерфакс-Юг".
Дагестанец был признан виновным в содействии терроризму и приговорен к наказанию в виде восьми лет лишения свободы. Как отметили в пресс-службе суда, отбывать наказание Шамиль Кадыров будет в колонии общего режима.
В ходе расследования было установлено, что Кадыров по просьбе родственника перечислял денежные средства на счета членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, его деятельность в России официально запрещена).
Оказывая содействие экстремистам, дагестанец пользовался банковскими картами, которые принадлежали его матери и жене. Пр этом обе женщины о преступных деяниях родственника даже не подозревали. В течение 2016 года подсудимый перевел террористам около двух миллионов рублей.
В ходе судебного разбирательства мужчина так и не признался в содеянном. По его словам, он якобы лишь согласился помочь родственнику.
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