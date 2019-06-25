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В Петергофе появилась скульптура, изображающая посмертную маску Пушкина
08:08
Фото: instagram.com
Открытие четырехметровой скульптуры было решено приурочить к 220-летнему юбилею со дня рождения великого поэта, информирует пресс-служба музея-заповедника "Петергоф".
В качестве автора работы выступил Григорий Орехов.
Скульптура "Вечность" установлена на аллее у Готической капеллы в петергофском парке Александрия, отметили в государственном музее.
Размеры памятника, выполненного в виде посмертной маски Александра Пушкина, вместе с постаментом составляют около четырех метров, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей культурного учреждения.
Предполагается, что экспозиция будет продолжаться вплоть до конца сентября этого года.
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