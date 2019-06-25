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В Оренбуржье совершил жесткую посадку учебный самолет с курсантами
25.6.2019 19:58
Фото: studfiles.net
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Как заявили представители Уральского СУ на транспорте СКР, авария случилась примерно в 10:00 по местному времени.
Воздушное судно, принадлежащее Бугурусланскому летному училищу гражданской авиации, совершило аварийную посадку на территории населенного пункта Саловка. На борту самолета, который выполнял учебный полет, в тот момент находились два курсанта - командир экипажа и пилот.
По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняют специалисты. Согласно предварительным сведениям, причиной происшествия могла стать потеря мощности авиадвигателя.
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