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Синоптики предсказывают похолодание в Москве и столичном регионе


23.6.2019 22:33
Синоптики предсказывают похолодание в Москве и столичном регионеФото: ill.in.ua

Как прогнозируют российские метеорологи, через несколько суток в столичном регионе ожидается ощутимое похолодание. На смену жаркой погоде придет скандинавский антициклон, сообщают синоптики.

По данным центра "Фобос", уже на следующей неделе на территории Москвы и Подмосковье установится температура, сравнимая с сентябрьскими показателями.

Как рассказал главный специалист "Фобоса" Евгений Тишковец, на сегодняшний день среднемесячная температура выше климатической нормы на четыре градуса и выпало лишь 17 % среднемесячной нормы осадков.

Совсем скоро жителям столичного региона и Центральной России предстоит испытать на себе влияние "мощного ультраполярного вторжения". После его прихода погода будет сравнима с началом осени. Сначала она будет достаточно комфортной, отметил синоптик. Ожидается, что скандинавский антициклон принесет с собой солнечную и сухую погоду.

По данным метеорологов, в скором времени термометры будут фиксировать климатическую норму июня - по ночам она будет составлять порядка плюс 13 градусов, тогда как днем воздух может прогреться до 21-24.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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