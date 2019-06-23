Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Синоптики предсказывают похолодание в Москве и столичном регионе

23.6.2019 22:33

Фото: ill.in.ua



Как прогнозируют российские метеорологи, через несколько суток в столичном регионе ожидается ощутимое похолодание. На смену жаркой погоде придет скандинавский антициклон, сообщают синоптики.



По данным центра "Фобос", уже на следующей неделе на территории Москвы и Подмосковье установится температура, сравнимая с сентябрьскими показателями.



Как рассказал главный специалист "Фобоса" Евгений Тишковец, на сегодняшний день среднемесячная температура выше климатической нормы на четыре градуса и выпало лишь 17 % среднемесячной нормы осадков.



Совсем скоро жителям столичного региона и Центральной России предстоит испытать на себе влияние "мощного ультраполярного вторжения". После его прихода погода будет сравнима с началом осени. Сначала она будет достаточно комфортной, отметил синоптик. Ожидается, что скандинавский антициклон принесет с собой солнечную и сухую погоду.



По данным метеорологов, в скором времени термометры будут фиксировать климатическую норму июня - по ночам она будет составлять порядка плюс 13 градусов, тогда как днем воздух может прогреться до 21-24.



Автор: Злата Богатова

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