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Среди грузинских футболистов, устроивших антироссийский демарш, были игроки из РФ
16:38
Фото: championat.com
В числе игроков грузинских футбольных клубов, которые появились на матчах в майках с антироссийскими лозунгами, были спортсмены из РФ, сообщают СМИ.
Демарш совершили представители тбилисского "Локомотива" и кутаисского "Торпедо", а также "Рустави".
В Государственной думе РФ, отреагировав на случившееся, уже обратились с призывом к руководству ФИФА дать оценку действиям грузинских спортсменов.
Как гласили надписи на одежде футболистов, "Россия оккупировала часть Грузии", которая была изображена в виде силуэта. При этом Абхазия и Южная Осетия выделялись красным.
Среди тех, кто вышел на поле в такой экипировке, были и футболисты из РФ, пишут российские СМИ. Как стало известно, в футболках были замечены уроженец Москвы Вахтанг Небиеридзе (практически весь матч он провел на скамейке запасных) и полузащитник грузинского происхождения Нодар Кавтарадзе, играющий сейчас под 8-м номером в кутаисском "Торпедо".
Ранее телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал повышение цен для россиян в грузинских кафе, назвав случившееся проявлением "идиотизма".
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