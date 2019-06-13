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Среди грузинских футболистов, устроивших антироссийский демарш, были игроки из РФ


16:38
Среди грузинских футболистов, устроивших антироссийский демарш, были игроки из РФФото: championat.com

В числе игроков грузинских футбольных клубов, которые появились на матчах в майках с антироссийскими лозунгами, были спортсмены из РФ, сообщают СМИ.

Демарш совершили представители тбилисского "Локомотива" и кутаисского "Торпедо", а также "Рустави".

В Государственной думе РФ, отреагировав на случившееся, уже обратились с призывом к руководству ФИФА дать оценку действиям грузинских спортсменов.

Как гласили надписи на одежде футболистов, "Россия оккупировала часть Грузии", которая была изображена в виде силуэта. При этом Абхазия и Южная Осетия выделялись красным.

Среди тех, кто вышел на поле в такой экипировке, были и футболисты из РФ, пишут российские СМИ. Как стало известно, в футболках были замечены уроженец Москвы Вахтанг Небиеридзе (практически весь матч он провел на скамейке запасных) и полузащитник грузинского происхождения Нодар Кавтарадзе, играющий сейчас под 8-м номером в кутаисском "Торпедо".

Ранее телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал повышение цен для россиян в грузинских кафе, назвав случившееся проявлением "идиотизма".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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