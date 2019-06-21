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Соловьев отреагировал на повышение цен для россиян в грузинских кафе
01:31
Фото: mk.ru
"Идиотизмом" назвал повышение цен в грузинских кафе для россиян телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, случившееся можно рассматривать как яркий пример дискриминации. Своим мнением по этому поводу известный ведущий поделился в Twitter.
Ранее стало известно о том, что администрация ряда ресторанов в Грузии решила ввести особые цены для граждан РФ. Российским туристам придется платить на 20% больше, так как власти РФ оккупировали 20% грузинской территории — Абхазию и Южную Осетию, убеждены владельцы кафе.
По данным СМИ, руководство кафе "Езо", расположенного в самом центре Тбилиси пошло еще дальше. Перед входом появился плакат с вопросом, является ли Россия оккупантом. Посетителей в заведение пускают лишь если они ответили утвердительно.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, прокомментировав продолжающиеся в стране беспорядки, заявила о том, что раскол среди ее сограждан выгоден исключительно Москве. При этом глава государства назвала Россию врагом и оккупантом.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин отдал правительству распоряжение о возвращении всех россиян из Грузии. Кроме того, временно прекращается пассажирское авиасообщение в этом направлении.
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