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Курентзис покидает пост худрука Пермского театра оперы и балета


22.6.2019 12:09
Курентзис покидает пост худрука Пермского театра оперы и балетаФото: livejournal.com

Дирижер планирует полностью посвятить себя оркестру и хору musicAeterna.

Теодор Курентзис возглавил Пермский театр оперы и балета в 2011 году.

Пресс-служба фестиваля musicAeterna информирует, что Теодор Курентзис действительно собирается уйти из Пермского театра оперы и балета, где трудился последние несколько лет в качестве художественного руководителя.

Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что Теодор Курентзис намеревается переехать в Петербург, забрав с собой около трети коллектива, но в пресс-службе уральского театра эти сведения первоначально комментировать отказывались.

В региональном министерстве культуры информацию об уходе худрука театра подтвердили, отметив, что срок заключенного с ним контракта истекает в 2021 году. Предполагается, что теперь дирижер все свое время планирует отдавать musicAeterna. Вместе с тем, он продолжит руководить организацией Дягилевского фестиваля, ставшего уже традиционным в Перми.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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