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В Тбилиси во время беспорядков пострадали более 50 человек
02:36
Фото: unian.net
Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули
Митингующие и силовики перешли в открытое противостояние, сообщает телевизионный канал Pirveli.
В числе пострадавших - подюсер Ruptly, который был ранен резиновой пулей, когда готовил очередной репортаж о ситуации у парламента Грузии.
По последним данным, в ходе продолжающихся в Тбилиси беспорядков пострадали не менее пятидесяти человек, в том числе, около сорока сотрудников полиции. В целях разгона толпы демонстрантов, которые ранее пытались штурмом взять здание парламента Грузии, силовики уже начали применять спецмеры, в частности, резиновые пули и слезоточивый газ. По информации ряда источников, против митингующих также используются водометы.
Ранее стало известно о том, что полиции удалось разогнать участников акции протеста, которую организовали оппозиционеры. Однако спустя некоторое время многие демонстранты вновь начали собираться у здания парламента в центре Тбилиси. В результате митингующие и силовики перешли в открытое противостояние.
Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе высказал в адрес оппозиции обвинения в дестабилизации обстановки.
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