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В Индии более сорока человек погибли в ДТП с автобусом
21.6.2019 11:26
Фото: bz-berlin.de
Ранее сообщалось о двадцати пяти жертвах аварии, случившейся на севере страны.
Однако по уточненным данным, смертельные ранения при крушении автобуса, который перевозил школьников и студентов, получили сорок три человека.
Большинство погибших - дети и подростки, возвращавшиеся домой после занятий.
Трагедия произошла на территории горного района в северном штате Химачал-Прадеш. Предположительно, водитель потерял управление на сложном участке трассы. В результате автобус упал в ущелье.
Как информирует местная газета Hindustan Times, с ранениями в больницы доставлены не менее тридцати пострадавших.
В ходе проверки, к которой уже приступила полиция, выяснилось, что в салоне автобуса, рассчитанного на сорок два пассажира, ехало более семидесяти человек.
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