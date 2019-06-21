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Сына экс-главы ЦОС ФСБ признали виновным в сбыте наркотиков
21.6.2019 03:03
Фото: spektr.press
Евгений Зданович
Суд приговорил Евгения Здановича к наказанию в виде лишения свободы на десять лет, передает ТАСС.
Отбывать срок сыну генерал-лейтенанта в отставке предстоит в условиях исправительной колонии строгого режима.
Вердикт по этому делу был вынесен столичным Никулинским судом. Как стало известно, сына бывшего начальника Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ Александра Здановича признали виновным в распространении наркотиков. В результате подсудимый получил десять лет колонии.
По материалам уголовного дела, в августе прошлого года Зданович приобрел более ста граммов гашиша и около пятидесяти граммов марихуаны. Наркотические вещества, купленные у неустановленного лица, были расфасованы им по мелким упаковкам.
В ходе расследования установлено, что Зданович-младший намеревался продавать зелье, раскладывая его по тайникам, однако преступный план реализовать не удалось - молодой человек был задержан, а потом и арестован. Под стражей он находился все время, пока продолжалось разбирательство по его делу.
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