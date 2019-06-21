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Ребенок, погибший на Колыме в колодце теплотрассы, мог отравиться токсичным веществом
21.6.2019 02:03
Фото: mordovmedia.ru
Следственные органы продолжают устанавливать причины и все обстоятельства трагедии.
Как показали результаты экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, незадолго до гибели 12-летний ребенок мог употребить некий химикат.
ЧП случилось в минувшую среду, 19 июня, в городе Сусман (Магаданская область), когда когда в одном из колодцев теплотрассы был найден ребенок школьного возраста. Предварительно было установлено, что 12-летний мальчик скончался, упав с высоты. Вместе с тем, после его гибели были назначены экспертизы, указывается на официальном сайте регионального СУ СКР.
Как выяснили специалисты, причиной гибели подростка могло стать острое отравление. Предположительно, мальчик мог незадолго до смерти вдыхать некое химическое вещество. Состав его пока остается неустановленным. При этом на теле ребенка не было телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти. Эксперты продолжают работу.
Мальчика нашли в колодце теплотрассы, который находился на расстоянии около 100 м от жилых домов. Ребенка сразу же доставили в медицинское учреждение, но врачам к тому времени оставалось лишь констатировать смерть подростка.
Следственные органы Магаданской области после ЧП приступили к проверке по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
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